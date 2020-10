Na een kwartier ontstond er gemor: wat denkt de dokter wel en dat op zondagmorgen?

Column Thomas Verbogt Emma Peel vocht keihard en dat zag er adembene­mend prachtig uit

11 september Nog nooit had ik een vrouw zien vechten. De meeste jongens van mijn generatie zullen dat bevestigen. Meisjes ook. Dus voordat we Diana Rigg als Emma Peel in De Wrekers zagen. Ze is overleed deze week en toen ik dat hoorde dacht ik niet dat ze al lang dood was.