Na een oranje vakantieland moet je in thuisquarantaine: ‘Ik maak dat zelf wel uit’

Als je naar een oranje vakantieland bent geweest, en waarom niet als je het zelf wel uitmaakt, moet je daarna een tijdje in thuisquarantaine. Dat is in ieder geval de bedoeling, maar daar hoeft natuurlijk niemand zich wat van aan te trekken, want: ‘Ik maak dat zelf wel uit’.



Stel dat je dat toch doet, je bent bekaf van al je avonturen in dat oranje vakantieland, want je bent voortdurend uit je dak gegaan. Dat laatste hebben velen van ons immers ook nodig. In geen enkel praatprogramma is die schreeuwende feestbehoefte helder uitgelegd. Zou nuttig zijn, want ik denk dat er best mensen zijn die niet de hele tijd willen feesten, maar wel willen weten waarom anderen niet zonder kunnen.



Goed, je komt met je tong op de schoenen thuis en dan vind je thuisquarantaine misschien wel lekker. Beetje in de tuin zitten of op het balkon of gewoon voor het open raam, zonnetje op je gezicht, glaasje erbij.



Terug naar die cafés en code oranje. Avondje stappen betekent: twee weken thuisquarantaine. Je partner is niet mee geweest, dus moet je al die tijd op de bank slapen. Dat roept de partner trouwens als je na thuiskomst in de deuropening ‘We zijn weer thuis’ meldt: ‘Ga jij maar lekker op de bank!’



Even dreigt er huiselijk geweld, maar oké, je braakt in een vaas, verfrist je kop in het aquarium en gaat dan toch maar op de bank liggen, maar niet nadat je naar de slaapkamer hebt gebruld: ‘Ik ben tenminste goed bezig, ja!’



Dan drie mondkapjes voor.