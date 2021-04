Net iets te stoere taal, dat iedereen in de zorg zich ‘het snot voor de ogen werkt’

column thomas verbogt Ik hoorde Henk Krol de samenle­ving vergelij­ken met mayonaise die je zelf maakt

3 maart Het is niet in orde, maar ik begin licht lijsttrekkermoe te worden, zeker als ze niets zeggen terwijl ze toch aan het woord zijn. Of een slap grapje maken waar de interviewer of presentator dan ook om moet lachen, hahaha.