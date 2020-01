‘Nieuwjaarsbegroetingingsstress’

column thomas verbogt Op zoek naar het échte kerstge­voel

24 december Natuurlijk zoeken we vanavond, morgen en overmorgen altijd naar ons eerste échte kerstgevoel. Wat dat precies was en is, valt nauwelijks te omschrijven. Daarom zoeken we er ook naar. Het was te mooi om waar te zijn als het voor het oprapen lag, ergens in ons hoofd of hart.