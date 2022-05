Nu ik het plan van Omtzigt en Dassen lees om de integriteit van bewindspersonen te bewaken, denk ik uit volle borst: grappig!

column thomas verbogt Ik ben geen klager, maar soms even wel

Wat je natuurlijk ook krijgt: ik ben geen klager, maar soms even wel. Dat gebeurt dan zonder dat ik er erg in heb. Ik was naar de supermarkt geweest en zei dat het daar verschrikkelijk was. Dat was het ook, niet anders dan anders, maar de ene keer heb je er meer last van.

13 maart