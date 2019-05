Nu zal Dionne Stax waarschijnlijk niet moeilijk doen, maar anderen slaan me met veel nounou om de oren

column Teletand­heel­kun­de heet dat

15 mei Vorige week had ik mijn elektrische tandenborstel in een hotel laten staan. Niet belangrijk verder, alleen ga ik dan niet bellen of ze die tandenborstel op kunnen sturen, want het is niet alleen een vieze vraag, maar ook een hoop gedoe (hoe verpak je zo’n ding?). Nee, dan koop ik een nieuwe, want zo gaat dat, bedrijfsongevalletje.