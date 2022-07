Omdat ik niet altijd goed oplet, was ik dinsdag waarschijnlijk aan de start verschenen

Mijn moeder vond Moederdag een onzinnig feest

Mijn moeder overleed zes jaar geleden. Ze was 90, wat ze een mooie leeftijd vond. Dus al zes jaar heb ik niets meer met Moederdag. Daarvoor trouwens ook niet, want mijn moeder vond het een onzinnig feest. Misschien is feest niet het goede woord, de bedoeling is dat moeders in het zonnetje worden gezet.

