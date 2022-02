Ome Willem is terug! Ik pleit ook voor de terugkeer van een andere nationale oom

column thomas verbogt Wij kijken elkaar aan: we zijn een gekkenhuis

Vorig jaar stond ik vroeg in de ochtend voor de oliebollenkraam. Er was nog geen rij. Op oudejaarsdag vind ik het trouwens niet erg waar dan ook in een rij te staan. Je kunt dan lekker in gedachten wegzinken en dat kan geen kwaad op de laatste dag van een jaar dat we niet snel zullen vergeten, liefst wel, maar over wat we vergeten en wat niet, hebben we weinig te regelen.

30 december