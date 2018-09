Je hebt ook onzin met een nare, schrale uitstraling. Donderdagavond bijvoorbeeld in het Journaal van 8 uur, misschien ook al in eerdere uitzendingen, maar ik zag die van 8 uur. Jos B. aangekomen in Nederland, op Schiphol. Natuurlijk, zoiets willen we weten en dat weten we dan. Er komt vast nog veel ellende boven water, maar daarvoor moest hij eerst in Nederland zijn. En dat is hij.



Dan begint de onzin. Overschakelen naar Schiphol. Daar staat een verslaggever, ik meen in de buitenlucht, op de achtergrond een vliegtuig, niet al te groot, maar onmiskenbaar een vliegtuig. De verslaggever vertelt dat Jos B. daarin is geland, maar dat was verder niet te zien. Wel reed er een busje die richting op. (Donkergrijs en geblindeerd, lees ik later in de krant.) Waar kijken we naar? Wat voor informatie bereikt ons?



Jos B. wordt overgebracht naar de gevangenis in Vught. Ik houd mijn hart vast. Toch geen beelden van de gevangenis van Vught? ,,Ja, we staan hier voor de penitentiaire inrichting van Vught, een terrein van zo’n 30 hectare. Daar de lichtblauwe toegangsdeuren, verschillende kleuren lichtblauw. Boven de deuren staat Justitiële Inrichtingen Vught. Vught is een gemeente in Noord-Brabant…’’ Nog net niet dit, maar het scheelt niet veel. Wel weten we: vanavond laat Peter R. de Vries op televisie. En dat is ook zo. Wat niet anders kan, kan niet anders.