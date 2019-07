‘Ouderen zijn tijdens hittegolven veiliger dan wanneer er geen hittegolf is’

Ik moet onderhand toegeven dat ik oudere ben (beetje maar) en dan kun je met dit weer in aanmerking komen voor `oversterfte’, maar ik lees dat ouderen inmiddels meer begrijpen van de kwestie en best sterk kunnen omgaan met hittemaatregelen. Sterker nog – lees ik óók – tijdens hittegolven zijn ze veiliger dan wanneer er geen hittegolf is. Ik moest een paar keer in mijn ogen wrijven om deze informatie helder tot me te krijgen en denk er nog steeds over na.



Morgen wordt het nog erger dan vandaag. Maar goed, we moeten scherp op de hitteprotocollen letten. Veel drinken, iets op het hoofd als je naar de supermarkt moet en dat niet tussen 1 en 4 doen, want dan is het binnen blijven geblazen.



Morgen zit ik goed, want ik ben tussen die tijdstippen in de gevangenis van Zaandam om daar met gedetineerden met onze fantasie bezig te zijn. Doe ik vaker. Nou, als je ergens binnen bent, is het wel in een gevangenis. Nogmaals: ik zit gebeiteld.



Vraag me af wat je moet doen als je niet gewend bent tussen 1 en 4 thuis te zijn. Geeft de overheid geen tips over. Waarschijnlijk komt er geen oversterfte van, maar toch kan het toch problematisch zijn. Misschien zit er vanavond in een praatprogramma een deskundige met hanteerbare adviezen. Misschien is een hobby beginnen iets. Kan zijn dat ik nu te kort door de bocht ga.