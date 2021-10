Over mijn avonturen als treinreiziger

column thomas verbogt Ik heb er nu dus ook een, geen grote bubbel, maar een kleintje

2 september ‘Waar zit je toch met je gedachten?’ Die vraag werd me als kind al vaak gesteld. Nog steeds. Heb nooit een antwoord, want gedachten kunnen ineens met me op de loop gaan en waar ze dan weer stilstaan, weet ik niet meteen, ik moet me even oriënteren.