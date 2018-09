column Caissière Chantal en de scheermes­jes in de chocola

25 september Naalden in aardbeien, niet iets waar je zomaar aan denkt. Voor mijn gezonde ontbijt ben ik iedere ochtend met onder meer aardbeien in de weer, maar het komt nooit in me op die op naalden te controleren. Terwijl ik er wel over lees. Eerst in Australië. Nu ook in Nieuw-Zeeland.