Pasen was een belangrijke dag in ons gezin: mooi, tintelend en lenteachtig

De premier die altijd de indruk wekt dat hij de hoofdper­soon is

In alle kranten stonden gisteren foto’s van het bezoek van onze premier aan president Biden. Minister Wopke was er ook bij, maar die had zich aan de fotomomentjes onttrokken en misschien moet je zeggen: zo hoort het ook, want het is vooral de premier die zich in de nabijheid van de machtigste man op aarde bevindt.