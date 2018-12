Philip Freriks veranderde bij Het Groot Dictee al snel in de onderwijzer van de lagere school

column ‘Er zijn dingen die je echt niet samen moet doen, zoals de kerstboom optuigen’

13 december Er is onderzoek verricht naar onze omgang met kerstversiering. Van dat soort onderzoeken houd ik nogal. En ik ben opgehouden me druk te maken omdat mij weer niets gevraagd is. Daar práát ik zelfs niet meer over. Uitkomst van het onderzoek is dat bijna iedereen de kerstboom het liefst alléén optuigt. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.