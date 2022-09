Pinnen bij de KWF-collectant vond ik toch ontzettend anders dan met munten en die bus in de weer zijn

Column thomas verbogt Een stuk of tien nationale problemen die opgelost moeten worden

Terwijl ik gisterochtend de kranten doornam, hoorde ik op de radio spreken over de lange hete zomer waarin we zijn beland, en een stuk of tien nationale problemen die opgelost moeten worden, terwijl er geen personeel is dat zich met die oplossingen kan bezighouden, want politiek Den Haag gaat met vakantie en niet zo’n beetje ook.

