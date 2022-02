Positief, hartelijk en enthousiast zijn is een dagtaak

Column Thomas Verbogt En zoals bij veel taferelen gaat mijn fantasie met me op de loop

In deze krant las ik een stuk over irritante reclamespotjes. Deed ik tevreden want ik kende er maar één. De rest zal ik vast weleens gezien hebben, maar die zag ik niet. Dat laatste moet ik uiteggen. Komt niet alleen doordat ik weinig televisie kijk. Maar als ik wel kijk en in reclame terechtkom, keert mijn blik zich meteen naar binnen.

