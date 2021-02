Ook interessant is dat de voorzitter, Rieks Poelman heet hij, heel erg tégen het schaatsen op natuurijs is. Of hij dat altijd is, weet ik niet, maar nu wel, want hij vindt het te gevaarlijk. Landijsbanen zijn oké.



Meteen heeft zijn functie nu iets tragisch, maar misschien zie ik dat verkeerd, maar ja, en zelf niet schaatsen en tegen schaatsen op natuurijs zijn en dan ben je voorzitter van de sectie Natuurijs. Hoe is zo’n man in de huiselijke omgang, vraag ik me dan af. Stel dat ik een café heb, zelf niet drink en tegen alcohol ben, tegen gezelligheid in de horeca in het algemeen, volgens mij heb ik dan best een moeilijk leven.