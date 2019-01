Raadselachtige teambuilding in de sneeuw

Column Thomas Verbogt Ik ben lid van een internatio­naal genoot­schap van liefheb­bers van Laurel en Hardy

10 januari Vandaag is in veel bioscopen Stan & Ollie te zien, een film over de laatste jaren van Stan Laurel en Oliver Hardy. Ik zag die maandagavond al in het Amsterdamse filmtheater Tuschinksi.