Sinds wanneer noemen we de dagen rond de jaarwisseling ‘gedoe’?

column thomas verbogt Een stille stad is goed voor je humeur, het is net of er dan meer te zien is

Voor de griepprik kon ik zaterdagochtend in de praktijk van de huisarts terecht. Tussen acht en tien. Ik vind in de rij staan meestal niet zo erg, want dan kom je op gedachten die je buiten de rij niet hebt, maar als het niet per se hoeft, dan toch liever niet.

6 november