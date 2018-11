‘Sinterklaas was nog niet aan boord!’

column ‘Sinter­klaas schopte een paar bossen chrysanten om zich heen’

12 november Nog niet zo lang geleden dacht ik aan het begin van een week als deze: ha, eindelijk weer de Sinterklaastijd! Misschien had ik zelfs zo’n Sinterklaas bij de blokkeerfriezen grappig gevonden. Op de radio hoor ik hem raar knauwen en ik begreep dat hij op klompen liep. En ik herinnerde me dat ik altijd geïnteresseerd was in sinterklazen met wie iets mis was. Heb er vaak over geschreven.