Sommige mensen verdragen wachtmomenten niet

Er mogen al een tijdje maar drie mensen tegelijkertijd binnen zijn, wat dus betekent dat je soms buiten moet wachten, wat verder niet erg is, ook omdat je dan niet op de hoogte bent van beklagenswaardige intimiteiten.



Buiten is daar een smalle streep trottoir, de rest van het trottoir wordt gerepareerd of vernieuwd. Met dat karwei is al een paar maanden geleden begonnen, maar dat begin heeft nooit een vervolg gekregen.



Aan ons, gebruikers van het trottoir, is niet duidelijk gemaakt waarom dat zo is, misschien ook omdat het al een te bekend verschijnsel is, en sommige verschijnselen zijn alleen maar een verschijnsel.