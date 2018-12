Sommige verhalen kunnen niet vaak genoeg verteld worden bij het kerstdiner

Dit jaar is het echter menens, een nationale kwestie. Komt ook doordat we graag iets hebben waarover we intens kunnen praten.



In een radioprogramma was er een vrouw die zei dat haar vader tijdens het kerstdiner altijd hetzelfde verhaal vertelde en dat iedereen daar genoeg van had. Het speelde zich af in de Eerste Wereldoorlog, in de loopgraven. Het was me onduidelijk of die vader daar ook gevochten had, wat natuurlijk voor het verhaal iets uitmaakt, terwijl het ook niet strikt noodzakelijk is.