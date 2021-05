‘Soms hebben we behoefte aan kalmerende momenten’

Column Thomas Verbogt Een uurtje langer buitenspe­len. Het voelde vroeger alsof er meer leven te leven viel.

30 maart Het moment staat me nog helder bij, maar niet meer wanneer het was. Ik bedoel: uurtje langer buiten spelen. Daarvoor mocht het ‘nog even’ en dat was heel wat. De langste kinderfase werd begrensd door het tijdstip van 6 uur. Het benauwende woord was ‘Binnenkomen!’, voorafgegaan door je naam.