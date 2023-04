Soms roep ik per ongeluk ‘Jongens!’, maar dat bedoel ik dan algemeen

column Dat het tussen mij en de robot niets kan worden, wist ik al toen ik de serie Rikkel Nikkel op televisie zag

Robots werken niet goed samen met mensen. Dit is geen eigen waarneming, ik lees het. Ze doen wel hun werk in bijvoorbeeld fabrieken, maar ze hebben hun eigen afdeling. Met mensen in de buurt kunnen ze van slag raken als er iets onverwacht gebeurt. Ja, dat is natuurlijk zo: mensen zorgen bijna altijd voor iets onverwachts.