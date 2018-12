‘Soms zie ik dat de wandelstok ook enig ontzag veroorzaakt’

Column Philip Freriks veranderde bij Het Groot Dictee al snel in de onderwij­zer van de lagere school

17 december Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is een mooi evenement. Toch zag ik er nooit naar uit. Faalangst! Maar ik voel me er wel altijd bij betrokken, daarom luisterde ik zaterdagochtend. Voor de televisie is het blijkbaar niet meer interessant genoeg, maar de radio is niet zo kleinzielig. En bij Frits Spits is het in goede handen.