Telkens opnieuw zocht mijn vader een woord op. Dat ging dagen zo door

Ik was erbij toen mijn moeder hem het cadeau overhandigde, haar trots maakte haar nog vrolijker dan anders. Het was aan mijn vader te zien dat hij het niet had verwacht, hij zag er overrompeld en dolblij uit.



Het was in de namiddag, de verjaardag zou later die week met vrienden worden gevierd en dat was maar goed ook, want mijn vader kon het boek niet met rust laten. Telkens opnieuw zocht hij een woord op. Ging dagen zo door.