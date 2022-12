Tijd genoeg om te beseffen dat er iets aan het misgaan is

column thomas verbogt De lachers bij de lachthera­pie zagen er niet uit alsof ze graag lachten

Toen ik nog mocht tennissen van de dokter, alweer enige tijd geleden, deed ik dat op een baan in een park hier in de buurt, liefst in de vroege ochtend. Als ik daarheen fietste, passeerde ik altijd een plek bij een grote vijver waar mensen gehurkt in het gras zaten. Tussen twee bomen was een doek gespannen waarop in strenge letters ‘LACHTHERAPIE’ stond.

