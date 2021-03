Tijdens ieder journaal kijk ik de andere kant op bij beelden van het vaccineren

column thomas verbogt Misschien is insecten eten over niet al te lange tijd de normaalste zaak van de wereld

15 januari De gele meelworm is geen gezellig toponderwerp, maar binnenkort mag die gewoon op tafel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft dat zo bepaald. Ik weet niet of de gele meelworm kan denken of iets wat daarop lijkt, maar het diertje zal er dan van opgekeken hebben: paar duizend jaar keek de westerse beschaving er behoorlijk op neer en nu zegt een deftige autoriteit als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid dat die houding onzin was. Er zijn zelfs experts die met hart en ziel beweren: ,,Het is gewoon een uitstekend product.’’