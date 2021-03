Toen de premier het over ‘afzwemmen’ had, was ik het jongetje dat die twee zwemdiploma’s moest halen

column thomas verbogt Ik verlies de controle. En dan gebeurt het : de mensen om me heen applaudis­se­ren

9 februari Het openbare leven heeft al enige tijd zo’n beetje alle dynamiek verloren die het aantrekkelijk en tintelend maakt. Liever heb ik het nooit over het weer, want dat is er en dat is wel genoeg, maar nu zorgt het voor solidariteit. Hoeven we geen woorden aan vuil te maken. Die overkomt ons.