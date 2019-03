Tongzoenen is goed voor je immuunsysteem: ‘Mag ik tien seconden van je tijd’

column Thomas Verbogt Van sommige mensen denk ik het nu weleens: zag je er maar iets netter en verzorgder uit

7 maart Hoe komt het toch dat ik nog steeds licht ga steigeren als ik lees of hoor dat iemand er ‘netjes en verzorgd’ uitziet of uit moet zien? Ik kom het nu tegen in een artikel over stewardessen, voor mij altijd nog een tamelijk magische beroepsgroep. Die van Virgin Atlantic hoeven geen make-up meer op als ze dat niet willen. Waarom dat is, doet er hier even niet toe. Bij andere vliegtuigmaatschappijen is het verplicht. Ik keek snel naar KLM. En daar stond het: het cabinepersoneel moet er ‘netjes en verzorgd’ uitzien.