Trots en vertedering als de vlag naar binnen wordt gedragen

column thomas verbogt Je moet voorkomen dat iedereen zit te lachen, behalve degene die het gedicht leest

Na pakjesavond vorig jaar zei een vriend dat hij in de gedichten ontzettend op zijn donder had gekregen. Ik vroeg of het wel om te lachen was geweest, in ieder geval een beetje. Nee, ze waren na die gedichten ernstig gaan praten over van alles. Ik vroeg niet wat dat ‘van alles’ was en waarvoor hij precies op zijn donder had gekregen, maar ik knoopte het wel in mijn oren: daarvoor enorm uitkijken.

3 december