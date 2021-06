Tuffie; een naam die bij een klein dansfeest op een plein tussen de platanen hoort

Column Thomas Verbogt Als ik het terras om de hoek nader zie ik twee damesachti­ge dames zitten

8 juni Hier om de hoek is een terras dat bij een restaurant hoort waar ik kom als er ‘een speciale aanleiding’ is. Iets te vieren, zoiets. Geen verjaardag, nee, iets hogers. Je trekt er je zondagse kleren bij aan, wat in dat restaurant ook de bedoeling is, geloof ik. Als je er binnenkomt, word je meteen bedeesd, vroeger ook zenuwachtig, maar die tijd is gelukkig voorbij.