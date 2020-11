Van bordspellen houd ik wel, maar in mijn omgeving is helaas niemand die dat ook heeft

column thomas verbogtOverleven op een verlaten eiland. Soms vraag ik me af hoe dat is, wat vooral komt doordat ik dan naar een verlaten eiland verlang. Ik wil zoveel mogelijk meemaken in mijn leven, dat is het ook. De lijst van dingen die ik nog wil meemaken is iets kleiner dan twintig jaar geleden. Maar een verlaten eiland staat er nog steeds op. Wel graag mooi weer.