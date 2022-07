Van de aanwezigheid van Wesley Sneijder ga ik nu al gapen

Bijna overal is het wachten geblazen, wachten op betere tijden

Er is familie uit de Verenigde Staten op bezoek. Die gaat over een tijdje ook weer huiswaarts. Onderwerp Schiphol mijd ik. Zij ook. We horen er natuurlijk vaak iets over, ook zien we beelden in het Journaal, maar we zeggen er dan niets over, wat we zo ontspannen mogelijk proberen te doen.

27 mei