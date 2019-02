Van die liedjes die je maar niet uit je hoofd krijgt

column thomas verbogt ‘Figuurcor­rec­tie door vetcellen­be­vrie­zing? Ik had er nog nooit van gehoord’

2 februari Terwijl de kleine wereld langzaam wit en zachtmoedig werd, passeerde ik een winkel die mijn aandacht trok. Dat merkte ik toen ik er voorbij was. Zo’n uitgestelde reactie heb ik vaker. Ook bij mensen. Dan denk ik: maar die ken ik toch? En dan draai ik me om en is de persoon die ik misschien kende, alweer bezig uit het zicht te verdwijnen. Kan best zijn dat die zich nooit meer in mijn leven vertoont. Wát als ik op mijn qui-vive was geweest, hartelijk had gelachen en gezegd: ‘Dát is lang geleden’? Misschien was er een gesprek ontstaan, het voorstel ergens wat te gaan drinken, ja, je leven kan erdoor veranderen.