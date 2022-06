Van het groen in de zomer én dat van Wimbledon kan ik geen genoeg krijgen

Column Een postkan­toor met nuttige dingen en balpennen die er niet grappig uitzien

Sinds vorige herfst is er hier in de wijk weer een postkantoor. Een echt. Dus geen winkel vol hebbedingetjes en rookartikelen met in de hoek een amateuristische balie. Nee, het postkantoor is op en top wat je van een postkantoor verwacht.

21 april