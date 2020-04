Vanuit het bed keek de zieke naar buiten, met stille, meestal wat melancholieke aandacht

In bijna alle gevallen was het een zeer oude man of vrouw. Het bed hoorde niet op die plek, het was immers de huiskamer, onderdeel van de dynamiek van het dagelijks leven.



In mijn herinnering was het een bed dat aandacht trok, de zieke ook, maar het bed leek altijd te groot voor de huiskamer. Van daaruit keek de zieke naar buiten, met stille, meestal wat melancholieke aandacht, veel kussens in de rug.