Vechten bij het kampvuur

Natuurlijk dacht ik ook aan de eerste James Bondfilm die ik zag: Thunderball. In december 1965, ik was net 13, de film was voor ‘boven de 18’, wat het bioscoopbezoek extra spannend maakte.



Paar jaar eerder was ik bij een schoolvriend thuis. We hadden op de tafel in de huiskamer een kasteel gebouwd, ik was Ivanhoe en mijn vriendje een vijandige ridder van wie ik de naam niet meer weet.



Ineens beende zijn oudere broer de kamer binnen, leren jas, sigaret. Hij was naar From Russia With Love geweest, de tweede James Bondfilm, weet ik nu. Hij haalde een pijpje bier uit de keuken en terwijl hij dat met een aansteker opende, zei hij dat er in de film twee vrouwen met elkaar vochten. Bij een kampvuur. Vond ik een adembenemende mededeling. Ik had nog nooit gehoord van vrouwen die met elkaar vochten. Misschien naïef, maar dat was ik. Die broer was nog niet klaar: ,,Bijna naakt.”