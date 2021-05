Veel kan beter, denk ik stilletjes, maar ik zou niet weten hoe

Aan mijn kapper was sterk te merken dat hij lang niet gesproken had rond de hoofden van zijn clientèle

2 maart Voor de persconferentie vorige week van de premier en minister Hugo was al bekend dat kappers weer open mochten. Dus die middag belde ik naar mijn kapper. Of ik mocht komen? Ik dacht: moet er bovenop zitten, want er is vast een wachtrij tot laat in de lente.