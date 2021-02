Volgens mij is het goed dat de funshopwinkels pas als laatste opengaan

column thomas verbogt Zullen we naar de horizon fietsen? En terugkomen als alles voorbij is?

21 januari Het woord avondklok kan ik niet meer horen. Ik klaag er verder niet over, want klagen is niks. Wel vind ik het psychologisch weer handig aangepakt, dus om die tussen 20.30 en 04.30 uur te laten gelden. Half 9 is tóch iets anders dan 8 uur, kan het moeilijk uitleggen, het is intuïtief.