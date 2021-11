Vraag jezelf af wat je hoort, wat je denkt, wat je voelt

Column thomas verbogt Ik ben geen groot fan van mijn eigen hoofd

Nog nooit maakte ik een selfie. Hoefde ik ook niet aan dat kleuterwoord te denken. Ik kwam weleens op een selfie terecht, maar die maakte dan iemand anders. Die zei bijvoorbeeld ,,Leuk, even fotootje”, sloeg een arm om me heen en strekte de andere met het mobieltje in de hand. Soms zie ik zo’n foto terug, ik sta er altijd op in lichte paniek.

21 oktober