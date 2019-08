Vrijetijdskleding verplicht: op heidag van het kabinet moest het allemaal zeer ontspannen zijn

Ik kom erop nu onze premier zijn jaarlijkse heidag heeft laten organiseren. Voor het kabinet dus. Ik zag de bewindspersonen in vrijetijdskleding, want die is verplicht. Zo’n verplichting lijkt me lastig, ik zou meteen zenuwachtig worden: in hoeverre draag ik met mijn kleren uit dat het menens is met mijn vrije tijd. Veel gymschoenen. Vond ik er iemand minder overtuigend uitzien? Nee, niet echt.



Op de heidag moest het allemaal zeer ontspannen zijn. Ook verplicht. Ongedwongen – dat is het woord. Zo praten ze over de grote lijnen van het nieuwe politieke jaar. 2019 begint op te schieten.



Voltrok zich allemaal in Oisterwijk, een oerdegelijke plek, wat vooral door de meubels komt. Als ik in mijn late puberteit met een meisje mee moest naar haar ouders en in een Oisterwijk-interieur terechtkwam, wist ik dat ik kansloos was.