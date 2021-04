Vrouw achter de kassa blaft: ‘Mooie boel. En dan die geur! U wilt zeker dat ik dronken word’

Column Thomas Verbogt Het is te hopen dat Segers na zijn judaskus volhardt in zijn rol

7 april Er wonen best veel mensen in Den Haag, ook dames en heren, maar als we het over de dames en heren in Den Haag hebben, bedoelen we de politici, vooral de prominente. Uit hun contacten met de media blijkt dat ze nu eerst rust willen, de heer Hoekstra heeft het over afkoelen.