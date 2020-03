Waarom heb ik er jaren over gedaan om te doen wat ik net deed?

Heb geen zin het over die kwestie te hebben, te saai. Wel over het resultaat, de partnerloze sokken die ik in de kast gooi. Dat gooien is niet nuttig. Eerst is het gooien, daarna de boel een beetje in een hoekje duwen, uit het zicht graag.



Omdat het dagelijks leven anders in elkaar zit, wierp ik gisteren een blik in dat hoekje. (Ik schrijf niet zo vaak ‘een blik werpen’, maar nu is dat wat er gebeurde.) Ik wil niet zeggen dat ik ervan schrok, maar ik keek er van op.



Ik legde ze op de grond, in het licht, om te zien welke bij elkaar hoorden. Dat vond ik na een paar minuten een geestdodende bezigheid. Hup, een vuilniszak in.