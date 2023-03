Waarom mogen tennistoernooien niet meer stil zijn?

Column Over praatgrage mannen met een intense behoefte aan koffie en stuurse standpun­ten

Het schilderen van het huis is een project dat al ruim een jaar in een theoretische fase vastzit. Van diverse bedrijven zijn er al schilders op bezoek geweest, praatgrage mannen met een intense behoefte aan koffie en stuurse standpunten over hoe het moet gaan in onze samenleving.