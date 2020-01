Waarom voel ik al levenslang lichte paniek als iemand zegt gezellig te willen bijkletsen?

column thomas verbogt Voordat je er erg in hebt, word je ook een Meneer Aart

14 januari Door de dood van Aart Staartjes zagen we zondag fragmenten van ongekend geworden televisie. Niet te lang natuurlijk, want de orde van de dag verzet zich tegen deze kwaliteit. Daarmee wil ik niet zeggen dat vroeger alles beter was, want dat was het niet, wat ook niet wil zeggen dat het nu beter is dan toen.