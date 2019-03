Wanneer begint die #doeslief-campagne te werken?

Column Een stem kan veel bederven, ook die van Rembrandt

2 maart Alweer járen geleden was er een reclamespotje waarin een man en een vrouw beginnen aan een romantische avond. Zoete muziek, kaarsen, wat kan er misgaan? Totdat de vrouw, een prachtige vrouw, gebeld wordt door haar moeder. Dan gaat ze dus praten en haar stem is niet om aan te horen, een soort zaagmachine, moerassig accent. Twee seconden later zien we dat de vrouw weg is en de man alleen op de bank zit. Hij eet een kaasje en is innig tevreden. Avond toch nog geslaagd.