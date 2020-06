Wanneer hoorde ik mezelf zeggen: ‘Zullen we aan het bier gaan?’

column thomas verbogt We hebben de behoefte om overal een woord voor te bedenken, zoals corona­kleur­tje of coronakilo

28 mei Natuurlijk worden er lijstjes gemaakt met woorden die van deze crisistijd zijn. Of ze in het Nieuwe Normaal nog steeds worden uitgesproken, valt nog te bezien en te beluisteren. Nu hebben we behoefte voor veel een woord te bedenken. Hebben we nodig om uit te leggen wat we begrijpen en wat niet. Zo gaat dat.