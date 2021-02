Wanneer is het te koud om met de hond te wandelen?

Mijn tweede handeling is de gordijnen openen en in één beweging de radio aan toetsen, terwijl ik me afvraag in wat voor code we vandaag zijn beland. Gisterochtend leek het me geel. En dat was ook zo, hoorde ik op de radio. Het treinverkeer had het nog moeilijk, want ja, die dekselse wissels.



Na die melding kwam er iets anders in behandeling, een kwestie waarbij ik nog niet had stilgestaan. De presentator vroeg aan een dierenarts: ,,Wanneer is het te koud voor de hond?” Ging ik even voor zitten, kopje espresso erbij. Ik denk dan: dat merk je vanzelf wel aan de hond. Die wil niet mee of maakt na zich te hebben ontlast meteen dwingend rechtsomkeer. Bovendien vermoed ik dat als het te koud is voor de hond, jij ook niet fluitend aan een lange wandeling begint, hoe hartstikke gezond ook.