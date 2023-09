Wat er zo fijn is aan naakt recreëren, vroeg de presentatrice

Column Voor ik er erg in had, liet ik maande­lijks een bedrag afschrij­ven

Waar zijn ze gebleven, de frisse jongens en meisjes met een klembord die je, wanneer je bijvoorbeeld de supermarkt uitkwam, staande hielden en vroegen of ze je wat mochten vragen? Er zijn mensen die hen handig of bars ontweken en ik deed ook weleens of ik té diep in gedachten was om hen op te merken, maar doorgaans zat ik meteen klem in hun vraag.